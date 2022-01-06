Гороскоп на 7 января: Девы встретятся со своим прошлым, а у Стрельцов откроется новая суперспособность

Гороскоп для всех знаков зодиака
Фото: Архив «КП» в Ижевске
ОВЕН
Настало время сделать то, что вы уже неделю откладываете на потом. Звезды говорят, что сегодня вы сможете решить любую проблему.
ТЕЛЕЦ
Сегодня реакция на события в вашей жизни будет чуть агрессивнее обычной. Звезды советуют порадовать себя, сходив в СПА, к парикмахеру или косметологу. К концу дня вы почувствуете себя намного лучше.
БЛИЗНЕЦЫ
Сегодня вам придется просить о помощи — с какими-то задачами вы не сможете справиться самостоятельно. Вечер лучше провести на мероприятии, где вы сможете познакомиться с интересными людьми.
РАК
Если вы чувствуете, что в вашей жизни не хватает чего-то нового, то смело принимайте вызовы. Будьте уверены, судьба даст вам много новых возможностей.
ЛЕВ
Львам сегодня легко удается решать головоломки и повседневные задачи. Также сегодня вы в полной мере ощутите заботу и поддержку близких людей.
ДЕВА
Девы встретятся лицом к лицу со своим прошлым, причем в самой неожиданной форме. Звезды предупреждают, что в этот день могут случиться происшествия, чьи истоки уходят корнями в давние дни.
ВЕСЫ
Для Весов этот день станет полным любви в лучших ее проявлениях. Вас ждут теплые встречи и душевные разговоры с любимым человеком, родными и близкими.
СКОРПИОН
Скорпионов ожидают головокружительные новости. Звезды говорят, что вам стоит быть не только сильным, но и смелым, чтобы воспользоваться этими возможностями.
СТРЕЛЕЦ
В Стрельцах бурлит энергия, которая порождает суперспособность решать любые вопросы, нeзaвиcимo oт стeпeни иx cлoжнocти. Сегодня зaнимaться мoжнo чeм угодно.
КОЗЕРОГ
Сегодня звезды рекомендуют вам не торопиться и решать все вопросы постепенно. Постарайтесь разгрузить этот день, чтобы успеть хотя бы половину из того, что вы запланировали.
ВОДОЛЕЙ
Сегодня вам будем, над чем подумать. Придется пересмотреть свои планы и найти ошибки в проектах.
РЫБЫ
Рыбы сегодня будут необычно вдохновленными. Звезды рекомендуют потратить это время на хобби, ведь по итогу вы создадите что-то действительно ценное.
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