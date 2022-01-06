Гороскоп на 7 января: Девы встретятся со своим прошлым, а у Стрельцов откроется новая суперспособность

Гороскоп для всех знаков зодиака Фото: Архив «КП» в Ижевске

ОВЕН

Настало время сделать то, что вы уже неделю откладываете на потом. Звезды говорят, что сегодня вы сможете решить любую проблему.

ТЕЛЕЦ

Сегодня реакция на события в вашей жизни будет чуть агрессивнее обычной. Звезды советуют порадовать себя, сходив в СПА, к парикмахеру или косметологу. К концу дня вы почувствуете себя намного лучше.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня вам придется просить о помощи — с какими-то задачами вы не сможете справиться самостоятельно. Вечер лучше провести на мероприятии, где вы сможете познакомиться с интересными людьми.

РАК

Если вы чувствуете, что в вашей жизни не хватает чего-то нового, то смело принимайте вызовы. Будьте уверены, судьба даст вам много новых возможностей.

ЛЕВ

Львам сегодня легко удается решать головоломки и повседневные задачи. Также сегодня вы в полной мере ощутите заботу и поддержку близких людей.

ДЕВА

Девы встретятся лицом к лицу со своим прошлым, причем в самой неожиданной форме. Звезды предупреждают, что в этот день могут случиться происшествия, чьи истоки уходят корнями в давние дни.

ВЕСЫ

Для Весов этот день станет полным любви в лучших ее проявлениях. Вас ждут теплые встречи и душевные разговоры с любимым человеком, родными и близкими.

СКОРПИОН

Скорпионов ожидают головокружительные новости. Звезды говорят, что вам стоит быть не только сильным, но и смелым, чтобы воспользоваться этими возможностями.

СТРЕЛЕЦ

В Стрельцах бурлит энергия, которая порождает суперспособность решать любые вопросы, нeзaвиcимo oт стeпeни иx cлoжнocти. Сегодня зaнимaться мoжнo чeм угодно.

КОЗЕРОГ

Сегодня звезды рекомендуют вам не торопиться и решать все вопросы постепенно. Постарайтесь разгрузить этот день, чтобы успеть хотя бы половину из того, что вы запланировали.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня вам будем, над чем подумать. Придется пересмотреть свои планы и найти ошибки в проектах.

РЫБЫ

Рыбы сегодня будут необычно вдохновленными. Звезды рекомендуют потратить это время на хобби, ведь по итогу вы создадите что-то действительно ценное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ижевске восстановили движение транспорта после прорыва на водопроводе

64 новых случая коронавируса выявили в Удмуртии