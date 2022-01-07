54 жителя Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки

К сожалению, 4 человека скончались. Фото: Амир Закиров

Как сообщает оперштаб Удмуртии, по состоянию на утро 7 января в республике выявлено 54 новых случая коронавируса. В числе заболевших 6 детей и 17 человек старше 65 лет.

Зафиксировано 4 смерти. Мужчинам было 62, 66, 86 лет. Женщине было 82 года.

152 человека выздоровели, их выписали из больницы.

На сегодняшний день в республике проведено 2 295 903 исследования на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 6 375.

7 252 человека находится в удовлетворительном состоянии, 177 - в состоянии средней степени тяжести, 97 - в тяжелом состоянии.

Всего на 7 января в Удмуртии зарегистрировано 79 504 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 69 100 человек выздоровели. За все время пандемии в регионе зафиксировано 3 438 летальных исходов.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привились 671 110 жителей Удмуртии. Из них 517 058 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получил 115 717 человек.

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