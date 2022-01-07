Женщина пострадала при пожаре в многоквартирном доме в Завьяловском районе Удмуртии

Предварительная площадь пожара составила 20 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР

Накануне, 6 января, около 20:47 на первом этаже трехэтажного многоквартирного дома в деревне Хохряки Завьяловского района Удмуртии начался пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, к прибытию первых пожарных подразделений в подъезде стояла плотная дымовая завеса, люди просили о помощи из окон.

«Выйти самостоятельно они не могли. Дым проникал в их квартиры, дышать становилось все тяжелее. Огнеборцы незамедлительно приступили к разведке, спасению жителей и тушению пожара», - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР

Из горящего дома вывели 18 человек, из них 5 детей. Часть жителей эвакуировали с помощью трехколенных лестниц, другим помогли выбраться через подъезд с использованием устройств «самоспасатель».

«К сожалению, 1 женщина пострадала, ее пожарные нашли лежащей у квартиры. Она получила ожоги и отравление продуктами горения. Огнеборцы передали ее медработникам скорой помощи», - сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожар потушили в 21:33. Предварительно, его площадь составила 20 квадратных метров. В ликвидации участвовало 27 человек и 10 единиц техники, ижевские спасатели, медики, полицейские и работники газовой службы.

Дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории сейчас выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Отмечается, что в период январских праздников в пожарах погибло уже 7 жителей Удмуртии. Для сравнения, за весь период новогодних каникул в прошлом году погиб один человек.

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