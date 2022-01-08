Гороскоп на 9 января: Овнам подарят бриллианты, а Близнецы купят кофе-машину

Львов и Рыб ждет спокойный день. Фото: pixabay.com
ОВЕН
Лучшие друзья девушек – бриллианты. Поэтому, женщинам-Овнам достанется в подарок этот драгоценный камень, а мужчины-Овны, будьте готовы раскошелиться на подарок для своих любимых дам.
ТЕЛЕЦ
Сегодня к вам могут нагрянуть нежданные гости. Приберитесь дома и продумайте, что подать на стол.
БЛИЗНЕЦЫ
Сегодня вы совершите дорогую покупку, о которой давно мечтали. Скорее всего, это будет что-то из бытовой техники, например микроволновка или кофемашина.
РАК
В голову вам будут лезть неправильные мысли. Вместо того, чтобы без конца крутить их у себя в голове, сконцентрируйте внимание на событиях вокруг.
ЛЕВ
Это один из немногих дней, когда мы сможете побыть в одиночестве. Посвятите это воскресенье делам, которые вы давно откладывали.
ДЕВА
Сегодня весь день пройдет в беготне. Но, к сожалению, поставленной цели вы не сможете добиться. Не отчаивайтесь, вы приобретет гораздо большое – опыт.
ВЕСЫ
Вы должны научиться говорить нет. Сегодня вам это особенно пригодиться. Хватит думать о чувствах других.
СКОРПИОН
Старый друг лучше новых двух. Не распыляйтесь на малознакомых людей.
СТРЕЛЕЦ
Вам не хватает хаоса в вашей жизни, который вы так любите. Немного чудачества не повредит.
КОЗЕРОГ
Помогите братьям нашим меньшим. Карма щедро вознаградит вас за это.
ВОДОЛЕЙ
Время заняться своим здоровьем – и ментальным, и физическим. Запишитесь к нужным врачам, пройдите полное медицинское обследование.
РЫБЫ
Вам нужно немного притормозить и отдохнуть. Деловые процессы могут идти и без вас. Земля не разверзнется, если вы дадите себе передышку.
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