Гороскоп на 9 января: Овнам подарят бриллианты, а Близнецы купят кофе-машину

Львов и Рыб ждет спокойный день. Фото: pixabay.com

ОВЕН

Лучшие друзья девушек – бриллианты. Поэтому, женщинам-Овнам достанется в подарок этот драгоценный камень, а мужчины-Овны, будьте готовы раскошелиться на подарок для своих любимых дам.

ТЕЛЕЦ

Сегодня к вам могут нагрянуть нежданные гости. Приберитесь дома и продумайте, что подать на стол.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня вы совершите дорогую покупку, о которой давно мечтали. Скорее всего, это будет что-то из бытовой техники, например микроволновка или кофемашина.

РАК

В голову вам будут лезть неправильные мысли. Вместо того, чтобы без конца крутить их у себя в голове, сконцентрируйте внимание на событиях вокруг.

ЛЕВ

Это один из немногих дней, когда мы сможете побыть в одиночестве. Посвятите это воскресенье делам, которые вы давно откладывали.

ДЕВА

Сегодня весь день пройдет в беготне. Но, к сожалению, поставленной цели вы не сможете добиться. Не отчаивайтесь, вы приобретет гораздо большое – опыт.

ВЕСЫ

Вы должны научиться говорить нет. Сегодня вам это особенно пригодиться. Хватит думать о чувствах других.

СКОРПИОН

Старый друг лучше новых двух. Не распыляйтесь на малознакомых людей.

СТРЕЛЕЦ

Вам не хватает хаоса в вашей жизни, который вы так любите. Немного чудачества не повредит.

КОЗЕРОГ

Помогите братьям нашим меньшим. Карма щедро вознаградит вас за это.

ВОДОЛЕЙ

Время заняться своим здоровьем – и ментальным, и физическим. Запишитесь к нужным врачам, пройдите полное медицинское обследование.

РЫБЫ

Вам нужно немного притормозить и отдохнуть. Деловые процессы могут идти и без вас. Земля не разверзнется, если вы дадите себе передышку.

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