Скорая помощь в Ижевске не смогла доехать до пострадавшего мужчины

Доставить мужчину к машине удалось с помощью техники спасателей. Фото: ПСС Удмуртии

В субботу, 8 января, мужчина 1956 года рождения упал с уличной лестницы в СНТ «Красная горка». Вызвали бригаду скорой помощи, автомобиль которой не смог пробиться сквозь снег. Полкилометра медики пробирались пешком, затем вызвали спасателей и оказали мужчине необходимую помощь.

Прибывшие на место сотрудники республиканского поисково-спасательного отряда уложили пострадавшего на сани и транспортировали до машины скорой помощи. Ижевчанина госпитализировали.

«Сейчас очень часто в зимний период на огородных массивах остаются проживать люди, в основном, это пенсионеры. До таких мест, как правило, на автомобиле не добраться, в таких случаях мы используем технику повышенной проходимости», - рассказал Олег Канцев, начальник поисково-спасательного подразделения.

Пришлось поработать в новогодние каникулы и спасателям Глазова. Шестилетний мальчик, услышав, что на улице запускают фейерверки, подбежал к окну и его нога оказалась зажата между секциями радиатора отопления.

Родители не смогли помочь сыну, поэтому вызвали спасателей и коммунальные службы. Сами они в это время обмотали ногу тканью и поливали холодной водой, чтобы избежать ожогов.

Благодаря слаженным действиям удалось избежать негативных последствий для малыша. Фото: ПСС Удмуртии

Работники коммунальных служб оперативно перекрыли систему отопления и слили горячую воду из батареи. Затем к делу приступили спасатели, которые с помощью инструментов разжали секции и освободили ногу ребенка. Негативных последствий для здоровья удалось избежать.

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