3 человека погибли и 15 детей получили травмы в ДТП на дорогах Удмуртии за новогодние праздники

111 водителей ехали за рулем без прав Фото: Архив КП

37 дорожных аварий с пострадавшими зарегистрировали в Удмуртии за период новогодних каникул, об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по республике.

Всего с 1 по 9 января 2022 года на дорогах региона в ДТП получили травмы различной тяжести 65 человек, в том числе 15 детей. Трое участников дорожного движения скончались.

Отмечается, что в 11 случаях в ДТП участвовали нетрезвые водители – алкоголь стал причиной травм у двоих взрослых и ребенка. 154 водителей, имевших признаки опьянения, пришлось исключить из процесса дорожного движения. А 111 водителей ехали за рулем без прав.

Всего за минувшие праздники сотрудники ГИБДД выявили в Удмуртии 4650 нарушений правил дорожного движения, к административной ответственности привлечены 222 пешехода.

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