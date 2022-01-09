Количество пострадавших на пожарах в Удмуртии растет: с начала года погибло 9 человек (+ видео)

Причиной пожара могут стать даже гирлянды. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР

По данным МЧС Удмуртии, с начала 2022 года на территории республики произошел 41 пожар, погибло 9 человек, 6 получили травмы.

«Наибольшее количество возгораний зарегистрировано в жилом секторе в Глазовском, Завьяловском, Кезском, Малопургинском, Можгинском, Сарапульском районах, а также в Воткинске, Глазове, Сарапуле и Камбарке, - сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Удмуртии Сергей Карабаев. – К сожалению, практически ежедневно эти пожары уносят жизни людей. Рост количества травматизма и гибели зарегистрирован в Балезинском, Глазовском , Завьяловском, Малопургинском, Можгинском, Якшур-Бодьинском районах республики, а также Индустриальном и Октябрьском районах Ижевска».

Основной причиной возгораний стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей, а еще неосторожное обращение с огнем, в том числе курение в состоянии алкогольного опьянения.

Отметим, что во всех перечисленных случаях в домах и квартирах не были установлены автономные дымовые пожарные извещатели.

Уважаемые жители и гости республики, не пренебрегайте правилами пожарной безопасности! Установите в доме или квартире пожарный извещатель. Этот недорогой прибор предупредит вас о возгорании. Его звуковой сигнал очень громкий и способен разбудить даже крепко спящего человека.

Следите за исправностью электроприборов, не оставляйте без присмотра топящиеся печи, включённые обогреватели и другие электрические приборы. Даже гирлянды! 6 января, в Рождественскую ночь именно они стали причиной возгорания квартиры в многоквартирном доме в деревне Хохряки.

Не допускайте перетопа печей (рекомендуется топить печь по 2-3 раза в день продолжительностью по 1.5 - 2 часа), не оставляйте детей одних дома при топке печи. Не топите печь перед сном, закончите топку за 2 часа.

Телефон вызова пожарной охраны 101.

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