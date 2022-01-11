Житель Удмуртии до смерти избил родного отца во время совместной пьянки

Обвиняемый ранее уже был судим. Фото: pixabay.com

Вечером 1 января в Сарапуле в квартире по улице Чистякова было обнаружено тело 65-летнего мужчины со следами насильственной смерти. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, в непреднамеренном убийстве обвиняется ранее судимый 39-летний сын погибшего.

«По данным следствия, вечером 1 января 2022 года обвиняемый после совместного употребления спиртных напитков в ходе возникшей ссоры нанес побои отцу, в результате чего он скончался», - говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). В рамках расследования осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Мужчина признал свою вину. По ходатайству следователя суд заключил его под стражу.

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