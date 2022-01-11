Присяжные признали двоих жителей Удмуртии виновными в убийстве пенсионера из-за 14 тысяч рублей

Далее обвинительный вердикт рассмотрит профессиональный судья. Фото: Диля Ахмадишина

Коллегия из 8 присяжных заседателей вынесла единодушный обвинительный вердикт в отношении двоих жителей Алнашского района Удмуртии 30 и 35 лет от роду, убившим и ограбившим своего 65-летнего односельчанина. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«По версии обвинения, в январе 2021 года подсудимые употребляли спиртные напитки в деревне Варзи-Ятчи в гостях у ранее знакомого им мужчины, 1955 г.р. С целью завладения денежными средствами хозяина дома обвиняемые совершили в отношении него разбойное нападение, в ходе которого один из подсудимых убил потерпевшего», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе пьянки между мужчинами разгорелся конфликт, в ходе которого потерпевший бросил на пол деньги, на которые мужчины должны были купить еще алкоголя. Один из подозреваемых оскорбился, повалил пенсионера на пол и начал избивать и душить его, поставив ногу на грудную клетку.

Обвиняемые забрали 14 тысяч рублей и скрылись, однако спустя короткое время были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе предварительного следствия действия 30-летнего подсудимого были квалифицированы как убийство, сопряженное с разбоем (пункт «з» части 2 статьи 105 УК РФ). 35-летнего фигуранта обвинили в разбое (пункт «в» части 4 статьи 162 УК РФ). Свою вину они не признали и попросили, чтобы их дело рассматривала коллегия присяжных заседателей.

Одновременно с вынесением обвинительного приговора присяжные не усмотрели оснований для снисхождения.

Далее профессиональный судья рассмотрит обвинительный вердикт и постановит приговор.

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