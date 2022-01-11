Ревнивый житель Удмуртии до смерти избил сожительницу в новогоднюю ночь

Мужчина признал свою вину. Фото: pixabay.com

1 января около 06:50 в деревне Аксашур Малопургинского района Удмуртии на улице была обнаружена 36-летняя местная жительница с травмами и признаками обморожения. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике, женщину доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти ей жизнь.

«В совершении преступления обвиняется ранее судимый 29-летний сожитель погибшей», – сообщили в ведомстве.

По данным следствия, между 3 и 4 часами ночи сожители поссорились на почве ревности. В ходе конфликта, развернувшегося на улице, мужчина жестоко избил свою возлюбленную. Между побоями и госпитализацией прошло несколько часов.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). В рамках расследования осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Мужчина признал свою вину. Его поместили под стражу.

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