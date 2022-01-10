37-летнюю жительницу Ижевска избили до смерти в новогоднюю ночь

От полученных травм женщина скончалась на месте. Фото: pixabay.com

1 января в 3:30 в квартире на улице Барышникова в Ижевске было обнаружено тело 37-летней женщины со следами насильственной смерти. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, в убийстве обвиняется 38-летний сожитель погибшей.

«По данным следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в новогоднюю ночь устроил ссору с сожительницей, в ходе которой нанес ей множественные удары руками и ногами по различным частям тела, в том числе в голову», - говорится в сообщении.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») В рамках расследования осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Отмечается, что обвиняемый признал свою вину. Суд заключил мужчину под стражу.

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