Названы самые популярные имена новорожденных в Ижевске в 2021 году

В городе родились Мелоди-Эрика и Северьян. Фото: unsplash.com

В управлении ЗАГС администрации Ижевска назвали самые популярные и самые редкие имена для новорожденных в 2021 году. Так, вновь прибывшего ижевчанина чаще всего называли Михаилом, Львом, Дмитрием, Кириллом, Артемом, Тимофеем, Максимом, Матвеем или Ильей, а девочку - Евой, Анной, Софией, Дарьей, Елизаветой, Алисой, Полиной или Александрой.

Самые редкие имена маленьких ижевчанок в прошлом году – Венеция, Мина, Аксиния, Арья, Бэлла, Изабелла, Эллая, Аглая, Эллада Инесса, Анисия, Тауриэль, Айлин, Каталея, Амайя, Юна, Ярина, Ясна, Мелоди-Эрика, Берлина, Лаванда, Азия, Юта, Стефания, Аурика, Каролина, Робия, Есфирь, Радалина, Корделия, Даяна, Яра, Агдалия.

Редкие имена мальчиков, родившихся в Ижевске – Дий, Елисей, Игнат, Яков, Никос, Саломон, Климент, Аарон, Патимат, Добрыня, Леонард, Кузьма, Эрнест, Аскар, Лукьян, Северьян, Натан, Эдвард, Фаддей, Святогор, Алан, Савва, Лаврентий, Назим, Эрик, Доминик, Леонель, Лука, Максимилиан, Оскар, Рубин, Аникей.

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