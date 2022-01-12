Во время пожара на 9-м километре Як-Бодьинского тракта под Ижевском произошла разгерметизация газового баллона

Пожар ликвидировали 33 человека и 10 единиц техники. Фото: МЧС по УР

Пожар на 9-м километре Як-Бодьинского тракта под Ижевском, случившийся сегодня утром, ликвидировали 33 человека и 10 единиц техники. Как сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии, для тушения была проложена магистральная линия от речки Пазелинка.

Фото: МЧС по УР

Фото: МЧС по УР

«Произошла разгерметизация газового баллона. Площадь пожара составила 250 кв.м. Соседское имущество удалось отстоять. Пострадал один человек, мужчина 1945 г.р. Он получил небольшие ожоги», - говорится в сообщении.

Фото: МЧС по УР

Фото: МЧС по УР

Фото: МЧС по УР

Напомним, сообщение о пожаре поступило около 08:00, пожарные были на месте уже через 7 минут. Через 45 минут возгорание локализовали, а 9:32 объявили о ликвидации открытого горения. Пожар уничтожил два дома – жилой и нежилой, а также хозяйственные постройки.

Причины и обстоятельства устанавливаются.

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