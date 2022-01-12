Невменяемый житель Ижевска несколько раз ударил знакомого ножом в попытке завладеть его травматическим пистолетом

Судебно-психиатрическая экспертиза признала нападавшего невменяемым. Фото: Амир Закиров

В столице Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего ижевчанина, который вымогал у знакомого огнестрельное оружие и умышленно причинил его здоровью тяжкий вред. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

«Следствием установлено, что в ноябре 2021 года молодой человек пришел в один из домов на улице Пушкинская в г. Ижевске, где проживает его знакомый, с целью завладения его травматическим пистолетом, являющимся огнестрельным оружием ограниченного поражения», - говорится в сообщении ведомства.

На лестничной площадке парень напал на знакомого и, угрожая ножом, потребовал передать ему пистолет, а спустя короткое время несколько раз ударил молодого человека ножом в грудь, бедро и голову.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала нападавшего невменяемым. Уголовное дело с собранными доказательствами направлено в прокуратуру для решения вопроса о его принудительном лечении.

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