Ижевский автозавод начнет серийный выпуск обновленной Lada Vesta в середине 2022 года

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Обновленную модель Lada Vesta, которая производится на автозаводе в Ижевске, запустят в серийное производство в середине 2022 года. Об этом сообщает «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на «Российскую газету».

«Ранее сообщалось, что старт серийного производства новой Lada Vesta запланирован на март 2022 года. К этому времени на заводе в Ижевске должны выпустить несколько сотен товарных автомобилей. Их направят в дилерские центры для презентаций и проведения тест-драйвов», - пишет издание.

Отмечается, что в новую «Весту» могут установить мультимедиа-планшет, цифровую приборную панель и блок управления от Renault Arkana, а вот моторная гамма останется в наследство от предыдущей модели.

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