15,8 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Ижевска за минувшую ночь

Всего с начала зимнего сезона с городских улиц было вывезено 325 тысяч кубометров снега. Фото: izh.ru

В ночь с 11 на 12 января с улиц Ижевска было вывезено 15,8 тысяч кубометров снега. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в расчистке задействовали 26 фронтальных погрузчиков, 56 самосвалов и 1 лаповый погрузчик, приобретенный в прошлом году.

«Дорожники провели расширение проезжей части на улицах Кирова, Удмуртская, К. Либкнехта, Ленина, Ракетная, Чугуевского, Магистральная, К. Маркса, 10 лет Октября , 50 лет ВЛКСМ», - говорится в сообщении.

Снег вывезли с улиц Маркина, Промышленной, Красногеройской, Ленина, Совхозной, Лихвинцева, Авангардной, Серова, Потемкина, К. Маркса, Партизанской, Парковой, Самсонова, Кудинова, Сабурова, Союзной, Автозаводской, Петрова, Молодежной, Ворошилова, Буммашевской, Майской, Новой Восьмой, 2-й Подлесной, Студенческой, Школьной, Восточнаой, Бабушкина, Ухтомского, Циолковского, Мельничной, К. Либкнехта, и Советской, с Карлутской набережной и Славянского шоссе, с переулков Северный и Раздельный и с Автозаводского проезда.

Всего с начала зимнего сезона с городских улиц было вывезено 325 тысяч кубометров снега.

В ночь с 12 на 13 января планируются работы на внутриквартальном проезде вдоль Колледжа государственной и муниципальной службы и вдоль ул. К. Маркса, а также от парковки у школы №85 вдоль ул. Мужвайская и на других улицах. Жителей просят не парковать машины на этих участках.

Фото: izh.ru

Фото: izh.ru

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