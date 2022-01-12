Мужчину в голубом пуховике больше недели ищут в Ижевске

Фото: ПСО «Регион 18»

В Ижевске ищут пропавшего Савина Павла Борисовича 1964 года рождения. Как сообщает пресс-служба ПСО «Регион 18», 3 января текущего года он вышел из ТЦ «Италмас» (улица Автозаводская, 2а) в неизвестном направлении.

«По месту проживания (г. Ижевск, ул. Ворошилова) отсутствует», - говорится в сообщении.

Приметы: рост 180 см, телосложение среднее.

Одежда: черная шапка, голубой пуховик, черная рубашка в полоску, синие джинсы, серые ботинки.

Всех, кто обладает информацией о его местонахождении, просят позвонить в полицию по телефону 02 (со всех мобильных 102) или на «горячую линию» поисково-спасательного отряда 8-951-195-29-71.

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