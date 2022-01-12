Жителя Ижевска осудят в Марий Эл за пьяное ДТП с погибшим младенцем

Фото: УГИБДД по Республике Марий Эл

В Марий Эл будут судить 52-летнего жителя Ижевска, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем за собой смерть двух и более лиц. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, в сентябре 2021 года нетрезвый обвиняемый двигался по 71 километру автодороги «Йошкар-Ола-Зеленодольск» на тягаче с полуприцепом «Мерседес-Бенц Актрос 18». Несмотря на проводимые на данном участке ремонтные работы, мужчина не стал снижать скорость и столкнулся с автомобилем «Форд Мондео», который стоял на светофоре.

«В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных телесных повреждений погибли водитель легкового автомобиля 1999 г.р. и его пассажир 2020 г.р.», - говорится в сообщении.

В ходе следствия ижевчанин полностью признал свою вину. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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