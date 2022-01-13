Профессиональные ознакомительные практики для школьников предложили ввести в России

Фото: архив КП в Ижевске

Депутат Госдумы РФ Василий Власов предложил ввести ознакомительные практики для школьников по интересующим их профессиям. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма Власова, которое он отправил на имя главы Минпросвещения Алексея Кравцова.

«Прошу... оценить целесообразность введения на предприятиях профессиональных практик для выпускников по интересующей их специальности, которые они смогут пройти в регионе проживания или ближайшем регионе с соответствующим производством, с оплатой проезда и проживания за счёт средств федерального бюджета», — говорится в тексте обращения», - цитата по RT.

В письме депутат отметил, что, согласно многочисленным опросам последних лет, значительная часть россиян работает не по своей специальности.

В одном из опросов более половины первокурсников заявили о том, что не собираются работать по той специальности, которую сейчас получают. По мнению некоторых экспертов, это связано с низким уровнем профориентации в российской средней школе.

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