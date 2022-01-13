7,4 км дорог отремонтируют в Ижевске в 2022 году

При ремонте будут учитываться требования доступной среды. Фото: архив КП в Ижевске

В 2022 году планируется ремонт 7,4 км дорог в Ленинском, Первомайском и Октябрьском районах Ижевска. Как сообщили в группе «ВКонтакте» регионального офиса национального проекта «Безопасные и качественные дороги», будут обновлены проезжая часть и тротуары на участках улиц Гагарина, Леваневского, Кошевого, Новой, на переулке Северном и на проезде от а/д Ижевск – Сарапул до мкрн Совхоз «Медведево».

Фото: vk.com/bkadudmurtiya

Фото: vk.com/bkadudmurtiya

Фото: vk.com/bkadudmurtiya

Фото: vk.com/bkadudmurtiya

Фото: vk.com/bkadudmurtiya

Фото: vk.com/bkadudmurtiya

«Какие работы будут выполнены: уложено два слоя асфальтобетона, выполненного по новым ГОСТам; подняты и выровнены смотровые колодцы; где необходимо, заменены бордюрные камни», - говорится в сообщении.

В региональном офисе «БКиД» обещают учесть требования доступной среды: на ремонтируемых участках будут занижены бордюры и уложена тактильная плитка.

Отмечается, что все работы будут проводиться силами ОАО «Удмуртавтодор».

Напомним, на ремонт дорог в Удмуртии в этом году выделено 2,4 млрд рублей.

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