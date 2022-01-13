Жителя Удмуртии подозревают в краже 113 000 рублей со счета опекаемой девочки

По версии следствия, мужчина крал деньги через мобильный банк. Фото: архив КП в Ижевске

37-летнего неработающего, ранее судимого рабочего предприятия в Можгинском районе подозревают в краже денег с банковского счета несовершеннолетней девочки, которая находится под опекой его матери. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии.

«По версии следствия, подозреваемый получил в пользование от своей матери банковскую карту на ее имя. После подключения услуги «Мобильный банк» мужчина обнаружил, что к карте привязан счет, на который поступают денежные средства для несовершеннолетней», - сообщили в ведомстве.

На протяжении нескольких месяцев мужчина переводил деньги на другой счет и тратил их на личные нужды, в том числе оплачивал онлайн-игры. Всего было украдено 113 000 рублей.

Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Профессиональные ознакомительные практики для школьников предложили ввести в России