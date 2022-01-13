Проживающего в Удмуртии нелегала из Литвы выдворили из России

Нарушителю на 5 лет запретили въезд на территорию РФ. Фото: pixabay.com

Гражданина Литвы, нелегально проживающего в Удмуртии, оштрафовали и выдворили из России. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртской республике.

«[Приставы] доставили нелегала в Калининградскую область, препроводили до таможенного пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации и передали сотрудникам пограничной службы», - говорится в сообщении.

Нарушителю на 5 лет запретили въезд на территорию РФ.

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