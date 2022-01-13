Начальника Ижевского центра организации работы ж/д станций задержали за получение взяток на сумму более 2 млн рублей

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В Удмуртии по подозрению в получении взяток в значительном, крупном и особо крупном размерах задержан начальник Ижевского центра организации работы железнодорожных станций. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

По данным следствия, в период с 2019 по 11 января 2022 гг. подозреваемый получил более 2 млн рублей от коммерческих организаций. За взятки директор ускорял процедуру предоставления грузовых вагонов.

«Общий размер незаконно полученных подозреваемым вознаграждений составил более 2 млн. руб.», - сообщили в ведомстве.

В ходе обысков дома и по месту работы подозреваемого были изъяты интересующиеся следствие документы. Допрошены свидетели. В скором времени мужчину заключат под стражу.

Дело возбуждено Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по УР материалам, предоставленным УФСБ по Удмуртии и УТ МВД России по ПФО.

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