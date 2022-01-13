Пожилого мужчину убили в Ижевске в новогоднюю ночь

Накануне подозреваемый и потерпевший вместе выпивали. Фото: pixabay.com

1 января в 21:00 в доме по пер. Фронтовому в Ижевске было обнаружено тело 61-летнего мужчины со следами насильственной смерти. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, в его непреднамеренном убийстве обвиняется 45-летний ижевчанин, ранее судимый за аналогичное преступление.

По данным следствия, 31 декабря обвиняемый пришел в гости к своей знакомой и начал выпивать с незнакомцем. В ходе пьянки между мужчинами возникла ссора, в результате которой обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары руками по голове. От полученных травм тот скончался.

«На следующий день обвиняемый вновь пришел в дом, где накануне совершил противоправные действия, и обнаружил потерпевшего без признаков жизни. В целях сокрытия совершенного преступления обвиняемый поджег место, где находилось тело. В это время домой вернулась хозяйка домовладения и в результате своевременного обнаружения пожар был ликвидирован», - сообщили в ведомстве.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза. В скором времени мужчину должны заключить под стражу.

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