Уроженка Удмуртии стала героиней «Модного приговора» на Первом канале

Фото: Модный приговор на YouTube

Уроженка Удмуртии, в прошлом преподаватель информатики, а ныне – основатель проекта для учителей-гиков и соорганизатор проекта по ремонту классов в сельских школах Арина Нуриахметова стала героиней шоу «Модный приговор» (6+) на Первом канале.

В «модный суд» на Арину подал молодой человек – Линар. Его не устраивало, что после ухода из школы 29-летняя уроженка Дебес стала одеваться «во все большое, серое, темное, максимально неженственное». Девушка с такими обвинениями не согласилась.

Ведущий Александр Васильев назвал гардероб Арины скромным и непритязательным.

«Он мне отправляет втихаря фотографии: «Вот мои коллеги, модно выглядят, вот так они ходят на вечеринки». Я смотрю на этих девушек, да, это красиво, но сколько времени на это уходит. Нужно же ходить по магазинам, выбирать, делать прически, краситься. А все это время можно потратить на благородное дело. Для меня самое важное – это мой проект, а не то, как я выгляжу», — рассказала Арина. Девушка призналась, что стесняется своего тела.

В конце программы Арина преобразилась. Первый образ девушки, созданный усилиями стилистов и костюмеров, состоял из брючного костюма цвета фуксии, укороченного топа, белых туфлей, очков в белой оправе, меховой сумочки и новой прически.

«Да, мне нравится! А как я до этого жила? Что было со мной 29 лет? Это очень круто! Это невозможно. Это как будто другой человек», - поделилась девушка.

Во второй раз Арина вышла в черном пальто, черных ботфортах, мини-юбке, салатовом топе, удлиненном кардигане и с сумочкой.

«Я никогда так хорошо не выглядела», — призналась она.

Увидев, третий образ Арины, эксперты признали, что она выглядит сногсшибательно. Она вышла в красном вечернем платье с открытыми плечами и туфлях на шпильках.

Организаторы подарили героине все три комплекта одежды от стилистов.

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