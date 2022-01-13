Гороскоп на 14 января: Близнецов ожидает приятная встреча, а Стрельцам стоит обратить внимание на свое здоровье

Что ждет наших читателей в пятницу? Фото: unsplash.com

ОВЕН

Будет тяжело, но ни в коем случае не замыкайтесь в себе. Ищите поддержки у родных и близки – они обязательно помогут. Избегайте серьезных физических нагрузок.

ТЕЛЕЦ

Сегодня будет много самого разного общения. К вечеру вам захочется одиночества и тишины.

БЛИЗНЕЦЫ

Прекрасный день. Вы успеете все и даже чуть больше. Вечером вероятна неожиданная, но приятная встреча.

РАК

Не пытайтесь успеть все и сразу, сосредоточьтесь на чем-то одном. Рисковать сегодня крайне не рекомендуется.

ЛЕВ

Ленивый денек. Все важные дела лучше отложить на послеобеденное время – там ваша продуктивность хоть немного повысится.

ДЕВА

Вероятно, начало бурного, но непродолжительного романа. Звезды крайне не советуют сидеть дома.

ВЕСЫ

Прислушайтесь к советам родных и близких. На работе возможны небольшие проблемы, но они более чем решаемы.

СКОРПИОН

Идеальный день для дальних поездок и путешествий, а также для походов по магазинам.

СТРЕЛЕЦ

Обратите серьезное внимание здоровье сердечно-сосудистой системы. В целом день неплохой, но больших побед ждать не стоит.

КОЗЕРОГ

Сегодня вы окажетесь в центре внимания по не самому приятному поводу. Избежать этого, к сожалению, не получится.

ВОДОЛЕЙ

Чаще импровизируйте и не бойтесь рисковать. Вечер стоит провести в семейном кругу.

РЫБЫ

Вторая половина дня будет куда удачнее первой. Вероятны положительные перемены на личном фронте.

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