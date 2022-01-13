Гороскоп на 14 января: Близнецов ожидает приятная встреча, а Стрельцам стоит обратить внимание на свое здоровье

Что ждет наших читателей в пятницу? Фото: unsplash.com
ОВЕН
Будет тяжело, но ни в коем случае не замыкайтесь в себе. Ищите поддержки у родных и близки – они обязательно помогут. Избегайте серьезных физических нагрузок.
ТЕЛЕЦ
Сегодня будет много самого разного общения. К вечеру вам захочется одиночества и тишины.
БЛИЗНЕЦЫ
Прекрасный день. Вы успеете все и даже чуть больше. Вечером вероятна неожиданная, но приятная встреча.
РАК
Не пытайтесь успеть все и сразу, сосредоточьтесь на чем-то одном. Рисковать сегодня крайне не рекомендуется.
ЛЕВ
Ленивый денек. Все важные дела лучше отложить на послеобеденное время – там ваша продуктивность хоть немного повысится.
ДЕВА
Вероятно, начало бурного, но непродолжительного романа. Звезды крайне не советуют сидеть дома.
ВЕСЫ
Прислушайтесь к советам родных и близких. На работе возможны небольшие проблемы, но они более чем решаемы.
СКОРПИОН
Идеальный день для дальних поездок и путешествий, а также для походов по магазинам.
СТРЕЛЕЦ
Обратите серьезное внимание здоровье сердечно-сосудистой системы. В целом день неплохой, но больших побед ждать не стоит.
КОЗЕРОГ
Сегодня вы окажетесь в центре внимания по не самому приятному поводу. Избежать этого, к сожалению, не получится.
ВОДОЛЕЙ
Чаще импровизируйте и не бойтесь рисковать. Вечер стоит провести в семейном кругу.
РЫБЫ
Вторая половина дня будет куда удачнее первой. Вероятны положительные перемены на личном фронте.
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