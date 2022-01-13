В Минздраве Удмуртии заявили о готовности к приходу штамма коронавируса «омикрон»

Бывшие ковид-центры при необходимости могут быть вновь развернуты в течение 48 часов. Фото: Амир Закиров

Система здравоохранения Удмуртии готова к возможному приходу в республику нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. По словам замминистра Марины Петренко, в республике создан достаточный запас лекарств и коечного фонда.

«На сегодняшний день ситуация с коронавирусной инфекцией у нас в регионе стабильная. За все праздники было выявлено всего 405 случаев. Сейчас ежедневно выявляется от 50 до 70 пациентов с ковидом, при том, что темпы тестирования сохраняются на уровне 300-400 тестов на 100 тысяч населения. В Удмуртии 9 медицинских организаций продолжают оставаться перепрофилированными под оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, свободный коечный фонд сейчас на уровне 40%. Мы пока не уменьшаем и не увеличиваем его, наблюдаем за ситуацией», - рассказала Петренко (цитата по пресс-службе Минздрава Удмуртии).

По ее словам, бывшие ковид-центры, которые сейчас работают в обычном режиме, при необходимости могут быть вновь развернуты в течение 48 часов. Для работы будут привлекаться дополнительные медицинские кадры.

«По предварительным данным, штамм «омикрон» имеет большую степень контагиозности, но заболевание, вызванное им, протекает чаще в легкой и среднетяжелой форме, поэтому мы предполагаем, что максимальная нагрузка ляжет на амбулаторное звено», - заявила замминистра здравоохранения.

Также она отметила, что еще с прошлого года в республике создан запас лекарств для амбулаторных пациентов в количестве более 400 тысяч упаковок.

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