Главную елку Ижевска начнут разбирать 17 января

Дата демонтажа ледового городка пока не определена. Фото: Амир Закиров
Главную елку Ижевска на Центральной площади начнут разбирать в понедельник, 17 января. Об этом «Комсомолке» сообщили в администрации города.
Работы продлятся две недели. После этого ее увезут на хранение в здание Горсвета по улице Марата.
Дата демонтажа ледового городка пока не определена. Это произойдет, когда в городе потеплеет, ориентировочно в конце февраля.
Поскольку времени полюбоваться елкой осталось совсем немного, предлагаем вам посмотреть видео с новогодней красавицей.
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