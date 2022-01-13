Главную елку Ижевска начнут разбирать 17 января

Дата демонтажа ледового городка пока не определена. Фото: Амир Закиров

Главную елку Ижевска на Центральной площади начнут разбирать в понедельник, 17 января. Об этом «Комсомолке» сообщили в администрации города.

Работы продлятся две недели. После этого ее увезут на хранение в здание Горсвета по улице Марата.

Дата демонтажа ледового городка пока не определена. Это произойдет, когда в городе потеплеет, ориентировочно в конце февраля.

Поскольку времени полюбоваться елкой осталось совсем немного, предлагаем вам посмотреть видео с новогодней красавицей.

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