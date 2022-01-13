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Общество13 января 2022 13:58

СК проверяет информацию о нападении бродячих собак на детей в Завьяловском районе Удмуртии

В социальных сетях появились жалобы от местных жителей
Дмитрий Коренев
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По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Фото: архив КП

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Фото: архив КП

В Завьяловском районе Удмуртии проводится доследственная проверка появившейся в соцсетях информации о нескольких случаях нападения бродячих собак на детей. Об этом сообщает пресс-службу СУ СК России по республике.

«В рамках доследственной проверки выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении ведомства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Сегодня утром жительница деревни Шабердино попросила о помощи в группе «ВКонтакте» «ЗЛОЙ ИЖЕВЧАНИН».

«Помогите нам спасти наших детей от бродячих собак! Администрация деревни и Завьяловского района помочь нам не могут или не хотят! Уже было несколько случаев нападения на наших детей! На все обращения к властям мы слышим в ответ: «Денег на отлов собак нет, но вы там держитесь». Мы не хотим, чтоб наши дети стали едой для бродячих собак!», — написала она.

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