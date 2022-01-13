Более 140 единиц техники выйдут на улицы Ижевска для борьбы со снегопадом

Водителей просят соблюдать осторожность. Фото: Сергей Грачев, архив КП
Для борьбы с начавшимся снегопадом на улицы Ижевска выведут более 140 тракторов, грейдеров, фронтальных погрузчиков и комбинированных дорожных машин. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, часть техники уже работает на магистралях.
«Ожидается выпадение более 20 мм осадков за двое суток. Это более половины месячной нормы снега», - говорится в сообщении.
Водителей просят соблюдать осторожность.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Лена Кзязева, Рита Керн, Кира Майер: как сложилась жизнь некогда известных ижевчан
Идею ввести практики для российских школьников поддержали в Ассоциации родительских комитетов