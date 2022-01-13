Более 140 единиц техники выйдут на улицы Ижевска для борьбы со снегопадом

Водителей просят соблюдать осторожность. Фото: Сергей Грачев, архив КП

Для борьбы с начавшимся снегопадом на улицы Ижевска выведут более 140 тракторов, грейдеров, фронтальных погрузчиков и комбинированных дорожных машин. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, часть техники уже работает на магистралях.

«Ожидается выпадение более 20 мм осадков за двое суток. Это более половины месячной нормы снега», - говорится в сообщении.

Водителей просят соблюдать осторожность.

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