92 жителя Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки

3 человека скончались. Фото: pixabay.com

Как сообщает оперштаб Удмуртии, по состоянию на утро 14 января в республике выявлено 92 новых случая коронавируса. В числе заболевших 12 детей и 26 человек старше 65 лет.

Зафиксировано 3 смерти. Мужчине было 58 лет. Женщинам было 74, 83 года.

185 человек выздоровели, их выписали из больницы.

На сегодняшний день в республике проведено 2 337 854 исследования на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 5 932.

6 506 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 174 - в состоянии средней степени тяжести, 103 - в тяжелом состоянии.

Всего на 14 января в Удмуртии зарегистрировано 79 943 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 70 267 человек выздоровели. За все время пандемии в регионе зафиксировано 3 453 летальных исхода.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привились 675 234 жителя Удмуртии. Из них 527 260 прошли оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 116 357 человек.

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