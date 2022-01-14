Фальшивую 1000 рублей нашли в Ижевске

В Ижевске нашли фальшивку. Фото: pixabay.com

В Ижевске в одном из банков при пересчете денег нашли купюру достоинством 1000 рублей серии оП №9102506 с признаками подделки. Об этом сообщает МВД по Удмуртии.

Выяснилось, что в банк купюра поступила в инкассаторской сумке из частной организации, расположенной в Первомайском районе города.

После проведенных исследований стало ясно, что купюра изготовлена не производством АО «Гознак».

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Напомним, если вы нашли подозрительную купюру, лучше позвонить в полицию. Не надо пытаться сбыть эту купюру: за изготовление, хранение, перевозку и сбыт заведомо поддельных денег предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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