В Ижевске хирурги спасли жизнь 2-летнему мальчику с редкой патологией развития кишечника

врачи использовали новое оборудование стоимостью 15 млн рублей, закупленное за счет республиканского бюджета. Фото: МЗ УР

В Ижевске врачи-хирурги Республиканской детской клинической больницы успешно прооперировали двухлетнего мальчика, страдающего редкой патологией развития кишечника. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Удмуртии, заболевание угрожало жизни ребенка.

«Прошлой осенью семья отдыхала в Турции, и там у мальчика резко началось обострение заболевания, возникла непроходимость. Турецкие врачи провели экстренную полостную операцию, но диагноз, к сожалению, так и не удалось поставить. Поэтому по возвращению родители обратились к нашим специалистам», - рассказал заведующий хирургическим отделением РДКБ Геннадий Поверин (цитата по пресс-службе МЗ УР).

Обследование показало, что ребенок страдает редким заболеванием, которое встречается с частотой 1 случай на 5 тысяч новорожденных. Врачи решили прооперировать малыша еще раз. Операция проводилась путем эндовидеоскопии (через небольшие разрезы-проколы) и длилась 2,5 часа.

В ходе операции врачи использовали новое оборудование стоимостью 15 млн рублей, закупленное за счет республиканского бюджета осенью 2021 года. Эндовидеоскопическая стойка предоставляет хирургу возможность видеть все, что происходит внутри брюшной полости, на специальном экране.

Отмечается, что мальчик хорошо перенес операцию, его уже выписали из больницы.

«Мы активно используем в нашей больнице эндовидеоскопические операции всем возрастным группам детей, включая новорожденных. Щадящие операции позволяют минимизировать, а в некоторых случаях полностью избежать нахождения детей в реанимационном отделении, и значительно сокращают сроки восстановления после операций. Конечно, современное оборудование – это огромная помощь хирургам», - отметил главный врач РДКБ Павел Пупков.

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