Перебегавшего дорогу нетрезвого пешехода сбила «Газель» в Удмуртии

Пешеход получил множественные травмы. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 13 января, около 21:10, на 37-м километре участка федеральной трассы М-7 в Алнашском районе Удмуртии произошла дорожно-транспортная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике, 30-летний водитель грузовой «Газели» сбил 31-летнего мужчину, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода, не имея при себе светоотражающих элементов.

«По предварительным данным, на момент ДТП у пешехода имелись признаки алкогольного опьянения», - сообщили в ведомстве.

Мужчина получил множественные травмы и был доставлен в больницу. По факту ДТП проводится расследование.

Госавтоинспекция напоминает: в условиях темного времени суток или плохой видимости вне населенных пунктов пешеход обязан иметь светоотражающие элементы на одежде или на находящихся при нем предметах. Двигаться необходимо по обочине навстречу транспортному потоку.

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