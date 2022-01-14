Перебегавшего дорогу нетрезвого пешехода сбила «Газель» в Удмуртии

Пешеход получил множественные травмы. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР
Накануне, 13 января, около 21:10, на 37-м километре участка федеральной трассы М-7 в Алнашском районе Удмуртии произошла дорожно-транспортная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике, 30-летний водитель грузовой «Газели» сбил 31-летнего мужчину, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода, не имея при себе светоотражающих элементов.
«По предварительным данным, на момент ДТП у пешехода имелись признаки алкогольного опьянения», - сообщили в ведомстве.
Мужчина получил множественные травмы и был доставлен в больницу. По факту ДТП проводится расследование.
Госавтоинспекция напоминает: в условиях темного времени суток или плохой видимости вне населенных пунктов пешеход обязан иметь светоотражающие элементы на одежде или на находящихся при нем предметах. Двигаться необходимо по обочине навстречу транспортному потоку.
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