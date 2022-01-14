Жителя Ижевска осудили за сексуальные надругательства над несовершеннолетней падчерицей

Девочка с детства воспринимала мужчину как своего отца. Фото: pixabay.com

38-летнего ижевчанина признали виновным в сексуальных надругательствах над своей падчерицей 2007 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

«Установлено, что виновный проживал одной семьей вместе со своей сожительницей, ее старшей дочерью 2007 года рождения, а также общим ребенком», - говорится в сообщении.

Отмечается, что девочка с детства воспринимала мужчину как своего отца, а он пользовался беспомощностью падчерицы и совершал в ее отношении насильственные действия сексуального характера.

Суд приговорил его к 13,5 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы 1,5 года.

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