107 единиц снегоуборочной техники вывели на улицы Ижевска 14 января

По прогнозам синоптиков, за 2 дня в городе выпадет 15 мм осадков при месячной норме в 32 мм. Фото: администрация Ижевска

На фоне интенсивных снегопадов дорожные службы Ижевска работают в усиленном режиме. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в ночь с 13 на 14 января на городские улицы вывели 158 единиц снегоуборочной техники.

«28 комбинированных дорожных машин, 41 трактор, снегопогрузчик, 20 фронтальных погрузчиков, 5 бульдозеров, 2 автогрейдера, 53 самосвала, 8 единиц другой техники», - говорится в сообщении.

Для устранения гололедицы было использовано 111 тонн материала. Самосвалы сделали 407 рейсов и вывезли почти 10 000 кубометров снега.

Сегодня, 14 января, на улицах столицы Удмуртии работают 107 единиц снегоуборочной техники. 93 рабочих занимаются ручной расчисткой остановок, зон пешеходных переходов и тротуаров.

Снег убирают и в отдаленных микрорайонах города – Орловском, Пазелах, Трудовой Пчеле, Березове, Новых Парниках и других.

Отмечается, что усиленный режим работы дорожной техники будет действовать вплоть до окончания снегопада и устранения его последствий. По прогнозам синоптиков, за 2 дня в городе выпадет 15 мм осадков при месячной норме в 32 мм.

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