Сильный снег и порывы ветра ожидаются в Ижевске 14 января

В Ижевске будет снежно. Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 14 января.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, к территории республики подходит фронтальная система южного циклона, поэтому ночью шел сильный снег. И сегодняшний последний рабочий день этой недели, а также предстоящие выходные дни будут снежными.

Днем температура воздуха составит -5…-°С. Ожидается облачная погода. На дорогах снежные заносы и накат.

Южный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с. Возможны порывы до 15-17 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 728 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий – 0.

Желаем вам отличной пятницы!

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