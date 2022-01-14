Спасательную операцию по снятию кошки с опоры ЛЭП провели в Удмуртии

Кошка вскарабкалась на опору ЛЭП и не могла самостоятельно спуститься на землю. Фото: пресс-служба «Удмуртэнерго»

В Малой Пурге проведена спасательная операция по спасению кошки, которая вскарабкалась на опору ЛЭП и не могла самостоятельно спуститься на землю. Об этом сообщили в пресс-службе «Удмуртэнерго».

«Первое сообщение о том, что на изоляторе воздушной линии 10 кВ на улице Азина в пос. Малая Пурга сидит кошка, пришло от нашего бывшего работника. Проблема в том, что данная линия питает потребителей половины райцентра. Решили подождать - может, сама слезет. Но на следующее утро на нас обрушился шквал звонков от жителей, требовавших спасти животное. Разработали план переключений, закольцевали большую часть потребителей, вывели линию в ремонт, а потом начали спасательную операцию», - рассказал старший мастер Малопургинского участка Завьяловского РЭС Алексей Ахматгалиев.

Фото: пресс-служба «Удмуртэнерго»

Кошку торжественно вручили хозяину. По словам Алексея Ахматгалиева, животное замерзло и пребывало в состоянии шока.

Фото: пресс-служба «Удмуртэнерго»

«Хотелось бы попросить всех внимательнее следить за своими любимцами, потому что не всегда такие вещи заканчиваются хорошо. И, тем более, ни в коем случае не пытаться снимать котов с опор самостоятельно! Всем тепла и хорошего настроения!», - резюмировал он.

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