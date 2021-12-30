Застрявшую в трубе теплотрассы кошку спасли в Сарапуле

Для спасения животного спасателям пришлось распилить трубу. Фото: vk.com/pssur

В Сарапуле была проведена спецоперация по спасению кошки, которая застряла в трубе теплотрассы. Об этом сообщили в Поисково-спасательной службе Удмуртии.

«Звонок спасателям поступил вчера от сердобольной жительницы Сарапула. Наталья подкармливает кошек, которые живут на городской теплотрассе, возле лесного массива. В очередной раз придя к животным, Наталья услышала жалобное мяуканье. В старой трубе сидела кошка», - говорится в сообщении.

Фото: vk.com/pssur

Поначалу женщина попыталась выманить животное, которое сидело в 250 метрах от выхода из трубы. Однако кошка не выходила и продолжала жалобно мяукать. Наталья решила позвонить в спасательную службу.

Приехавшие на место спасатели приняли решение распилить трубу. Получив разрешение от представителя ТЭЦ, они вызволили животное из железного плена.

Фото: vk.com/pssur

Отмечается, что спасенную кошку Наталья забрала к себе домой.

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