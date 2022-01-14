Провалившегося под лед 3-летнего ребенка спасли в Удмуртии

Ребенок провалился в глубокую трещину у водонапорной башни. Фото: МЧС по УР

Сегодня, 14 января, в селе Люк Балезинского района Удмуртии под лед провалился трехлетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Фото: МЧС по УР

«Со слов очевидцев, во время прогулки (со своим братом 2018 г.р. и сестрой 2012 г.р.) ребенок провалился в глубокую трещину в снежном и ледовом покрове у водонапорной башни», - говорится в сообщении.

Вскоре после сообщения на место происшествия прибыл местный пожарный отдельного поста республиканской пожарной охраны Алексей Алексеев. Чуть позже подоспел его коллега Александр Наговицын. У Александра был выходной, но, узнав о беде, он незамедлительно примчался на помощь.

Для вызволения малыша пришлось использовать бензопилу и инструменты. Пожарные и местные жители совместными усилиями расширили щель и спасли ребенка.

«Визуально он не пострадал, но для полного обследования его эвакуировали в больницу», - рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

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