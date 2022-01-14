Строительство нового здания для школы №61 в Ижевске планируют начать в 2022 году

Здание школы построено более 60 лет назад. Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Строительство нового здания на 825 мест для школы №61 в Ижевске планируют начать в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Сейчас в школьном здании, построенном более 60 лет назад, в две смены учатся почти 1000 детей. Проектная мощность нового здания увеличится в два раза», - говорится в сообщении.

Здание планируют сдать в эксплуатацию в январе 2024 года, а 1 сентября школа должна принять первых учеников.

Инфраструктурно новое здание будет состоять из двух спортивных залов, столовой, информационно-библиотечного центра, учебных кабинетов для начальной школы, предметных кабинетов для школьников средних и старших классов, кабинетов информатики, технологии, лингафонного кабинета и медицинского блока.

Отмечается, что рядом со школой будет развернуто футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольная и волейбольная площадки, а также площадка для спортивных игр.

Снос старого здания планируют начать в конце июня текущего года. Уже заключен контракт с подрядчиком на подготовку проекта демонтажа.

По словам начальника управления образования городской администрации Натальи Гвоздковой, с 1 сентября 2022 года учеников распределят следующим образом: дети из 2-4 классов пойдут в лицей № 45, 5-11 классы - в школу № 8, первоклассники – в школу №100.

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