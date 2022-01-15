Более 80 тысяч жителей Удмуртии заболели коронавирусом с начала пандемии

К сожалению, три человека скончались. Фото: Амир Закиров

Как сообщает оперштаб Удмуртии, по состоянию на утро 15 января в республике выявлено 132 новых случая коронавируса. В числе заболевших 19 детей и 23 человека старше 65 лет.

Зафиксировано 3 смерти. Мужчинам было 61, 67 лет. Женщине было 83 года.

232 человека выздоровели, их выписали из больницы.

На сегодняшний день в республике проведено 2 343 404 исследования на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 5 550.

6 393 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 183 - в состоянии средней степени тяжести, 104 - в тяжелом состоянии.

Всего на 14 января в Удмуртии зарегистрировано 80 075 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 70 499 человек выздоровели. За все время пандемии в регионе зафиксировано 3 456 летальных исходов.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привились 675 810 жителей Удмуртии. Из них 528 088 прошли оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 116 458 человек.

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