Снегопад и до -12 °С ожидаются в Ижевске 15 января

Снегопад продолжится. Фото: Сергей Грачев

Днем 15 января в Ижевске продолжится снегопад, сообщает пресс-служба Гидрометцентра Удмуртии. Температура воздуха составит -10,-12 °С.

Синоптики прогнозируют юго-восточный ветер, 6-11м/с. На дорогах снежные заносы, накат.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 727 мм рт. ст. Магнитное поле возмущенное.

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