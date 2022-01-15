Порыв водопроводной трубы произошел во дворе на улице Кирова в Ижевске

Фото: Сергей Грачев

В одном из дворов по улице Кирова в Ижевске произошел порыв водопроводной трубы. Об этом «Комсомолке» рассказали очевидцы.

«Трубу порвало во дворе Кирова, 117», - сообщил читатель Сергей.

Информацию подтвердили в пресс-службе МУП «Ижводоканал». На месте уже работает ремонтная бригада.

Напомним, 6 января на перекрестке улиц Кирова и Нижней произошел серьезный порыв водопровода, из-за которого было перекрыто движение транспорта. Аварию устраняли 4 единицы техники.

ОБНОВЛЕНО: как сообщили в пресс-службе «Ижводоканала», лопнула труба диаметром 100 мм. По состоянию на 10:05 утечка локализована. Без водоснабжения временно остаются 4 дома.

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