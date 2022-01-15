Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 15 января: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 39 ижевчан. Фото: Амир Закиров

По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 15 января в республике выявлено 132 новых случая заболевания коронавирусом. 232 человека выздоровели, 3 пациента скончались, 104 - в тяжелом состоянии.

Фото: оперштаб УР

Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:

Ижевск — 37 717 (+39 по отношению к утру 14 января)

Воткинск — 4 222 (+12)

Алнашский район — 1 092 (+11)

Сарапул — 2 801 (+8)

Селтинский район — 769 (+7)

Увинский район — 2 759 (+6)

Игринский район — 2 108 (+6)

Шарканский район — 1 267 (+5)

Глазов — 3 481 (+5)

Можгинский район — 1 098 (+4)

Кезский район — 457 (+4)

Завьяловский район — 2 855 (+4)

Глазовский район — 638 (+4)

Балезинский район — 1 292 (+3)

Каракулинский район — 664 (+3)

Киясовский район — 509 (+3)

Дебесский район — 538 (+2)

Вавожский район — 752 (+1)

Граховский район — 521 (+1)

Красногорский район — 625 (+1)

Можга — 3 669 (+1)

Сюмсинский район — 1 021 (+1)

Ярский район — 502 (+1)

Воткинский район — 1 376

Якшур-Бодьинский район — 999

Малопургинский район — 938

Камбарский район — 849

Сарапульский район — 757

Кизнерский район — 718

Юкаменский район — 637

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