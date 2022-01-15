Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 15 января: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 39 ижевчан. Фото: Амир Закиров
По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 15 января в республике выявлено 132 новых случая заболевания коронавирусом. 232 человека выздоровели, 3 пациента скончались, 104 - в тяжелом состоянии.
Фото: оперштаб УР
Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:
Ижевск — 37 717 (+39 по отношению к утру 14 января)
Воткинск — 4 222 (+12)
Алнашский район — 1 092 (+11)
Сарапул — 2 801 (+8)
Селтинский район — 769 (+7)
Увинский район — 2 759 (+6)
Игринский район — 2 108 (+6)
Шарканский район — 1 267 (+5)
Глазов — 3 481 (+5)
Можгинский район — 1 098 (+4)
Кезский район — 457 (+4)
Завьяловский район — 2 855 (+4)
Глазовский район — 638 (+4)
Балезинский район — 1 292 (+3)
Каракулинский район — 664 (+3)
Киясовский район — 509 (+3)
Дебесский район — 538 (+2)
Вавожский район — 752 (+1)
Граховский район — 521 (+1)
Красногорский район — 625 (+1)
Можга — 3 669 (+1)
Сюмсинский район — 1 021 (+1)
Ярский район — 502 (+1)
Воткинский район — 1 376
Якшур-Бодьинский район — 999
Малопургинский район — 938
Камбарский район — 849
Сарапульский район — 757
Кизнерский район — 718
Юкаменский район — 637
ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Движение пригородных автобусов временно приостановили в Ижевске из-за снегопада