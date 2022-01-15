Движение по федеральной трассе М-7 «Волга» ограничили в Удмуртии из-за снегопада

На данный момент на трассе работают 30 единиц техники. Фото: udmurt.ru

В Удмуртии с 13:00 до 00:00 15 января ограничено движение по участку федеральной трассы М-7 «Волга» от границы с Пермским краем до границы с Татарстаном. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

«Такие меры вводятся для грузового транспорта в связи с проведением работ по содержанию дорог при неблагоприятных погодных условиях. На данный момент на трассе работают 30 единиц техники», - говорится в сообщении.

Автобусы идут с отметкой в путевых листах.

Отмечается, что за 14 дней января в Удмуртии выпало 30 мм осадков, или 71% от месячной нормы в 42 мм. По данным Гидрометцентра Удмуртии, ночью также ожидается продолжительный снегопад.

Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике рекомендует автомобилистам:

- соблюдать безопасный скоростной режим, вести транспортное средство с особой осторожностью, соблюдать безопасную дистанцию.

- избегать обгонов, воздерживаться от резкого торможения.

- укомплектовать автомобиль тросом для буксировки и лопатой. При дальних поездках предусмотреть запас топлива и ГСМ.

- по возможности воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте, при необходимости воспользоваться общественным транспортом.

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