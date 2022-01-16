Резкий скачок заболевания коронавирусом зафиксирован в Удмуртии

Еще неделю назад в Удмуртии было 55 заболевших, сейчас их в два раза больше Фото: Амир Закиров

За последние сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 163 жителей Удмуртии, сообщает региональный опер штаб.

В числе заболевших: 31 ребёнок, 25 человек старше 65 лет.

К сожалению, один мужчина скончался. Ему было 75 лет.

221 человек победили болезнь и их выписали.

Всего с начала пандемии, в Удмуртии зарегистрировано 80 238 подтвержденных случаев коронавируса. 70 720 человек выздоровели. 3 457 летальных случаев.

На сегодняшний день состояние заболевших следующее: 6 325 в удовлетворительном состоянии, 191 в средней степени тяжести, 105 в тяжелом состоянии.

Всего вакцинировано 675 810 человек.

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