5 приютов для бездомных животных появятся в Удмуртии до конца 2024 года

Приют в Ижевске будет рассчитан на 700 животных Фото: unsplash.com

В декабре 2022 года в столице Удмуртии откроется приют для бездомных собак и кошек. Об этом сообщили в ГУ ветеринарии республики.

«1 июля 2021 года вступил в законную силу Свод правил «Приюты для животных. Правила проектирования», что изменило сроки строительства приютов для животных», – говорится в сообщении.

Ранее градоначальник Олег Бекмеметьев сообщил, что благотворительная организация появится на участке в поселке Смирново, в отдалении от жилых домов. Проект должны одобрить в марте 2022 года. Приют будет рассчитан на 450 животных. На реализацию проекта выделили 40 миллионов рублей.

В других городах региона также появятся благотворительные организации для животных: в Воткинске и Сарапуле – в декабре 2023 года, в Глазове и Можге – в декабре 2024 года. Участки под их строительство были выделены в 2020-21 годах, после чего начались работы по проектированию.

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