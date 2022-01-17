Трех чиновников Минстроя Удмуртии наказали за нарушения при переселении граждан из ветхого жилья

Сроки реализации программы по переселению не соблюдались. Фото: архив КП в Ижевске

Прокуратура провела плановую проверку исполнения Минстроем Удмуртии региональной программы по переселению граждан из аварийного жилья и проведению капремонта. Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе проверки были выявлены нарушения.

«Нарушение сроков реализации программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья, отсутствие контроля за проведением подрядными организациями строительных работ послужило основанием для внесения представления об устранении нарушений закона», - говорится в сообщении.

Отмечается, что после рассмотрения представления все нарушения были устранены. Три виновных должностных лица регионального Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики привлечены к дисциплинарной ответственности.

Отмечается, что по инициативе прокуратуры в республике был создан Региональный штаб по вопросам обеспечения строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов в рамках реализации национальных проектов. Соответствующее распоряжение 25 ноября 2021 года подписал глава Удмуртии Александр Бречалов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Небольшой снег ожидается в Ижевске 17 января