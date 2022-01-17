Небольшой снег ожидается в Ижевске 17 января

Ожидается небольшой снег. Фото: архив КП в Ижевске

Днем 17 января в Ижевске ожидается небольшой снег. Как сообщает пресс-служба Гидрометцентра Удмуртии, температура воздуха составит -7..-9 °C.

Синоптики прогнозируют юго-западный ветер, его скорость составит 6-11 м/с. На дорогах сохранится снежный накат.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 740 мм рт. ст. Магнитное поле спокойное, влажность 85%.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

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