Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 января 2022 2:34

Небольшой снег ожидается в Ижевске 17 января

Рассказываем о погоде на день
Дмитрий Коренев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ожидается небольшой снег. Фото: архив КП в Ижевске

Ожидается небольшой снег. Фото: архив КП в Ижевске

Днем 17 января в Ижевске ожидается небольшой снег. Как сообщает пресс-служба Гидрометцентра Удмуртии, температура воздуха составит -7..-9 °C.

Синоптики прогнозируют юго-западный ветер, его скорость составит 6-11 м/с. На дорогах сохранится снежный накат.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 740 мм рт. ст. Магнитное поле спокойное, влажность 85%.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Очередной порыв водопровода произошел в Ижевске